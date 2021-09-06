Изнасилованная дознавательница из Уфы решила восстановиться на службе в полиции

Бывшая дознавательница из Уфы Гульназ Фатхлисламова, которую изнасиловали высокопоставленные коллеги в отделе полиции и были осуждены на длительные сроки, намерена добиваться восстановления на службе. Об этом она рассказала «МК».

После вынесения обвинительного приговора двум полковникам и майору потерпевшая решила опротестовать решение суда о своем увольнении. Она считает, что признание вины офицеров является новыми обстоятельствами. Гульназ напомнила, что ее лишили работы в том числе на основании показаний бывших коллег, которые заявляли о ее аморальном поведении на службе.

«Противная ситуация. Эти люди намного старше меня, и они обвинили меня в том, чего не было. Это дознаватели и оперуполномоченные. Они рассказывали, что я на корпоративе оделась слишком вызывающе, вела себя распущенно, приставала к сотрудникам», — сказала она.

По ее мнению, коллеги ее опорочили из боязни потерять работу и зависимости от начальства. Она возмущена, что ей не дают вернуться на службу, хотя она не виновата, а наоборот стала жертвой преступления. Гульназ сослалась на заключение по служебной проверке, в котором написано, что она, употребляя с начальниками алкогольные напитки, сама себя довела до такого состояния, когда не могла контролировать свои действия, что якобы и послужило причиной, которая привела к чрезвычайному происшествию.

Обычно после увольнения по порочащим честь сотрудника отрицательным мотивам не берут обратно на службу в правоохранительные органы, указала она.

23 июня Верховный суд Башкирии приговорил к срокам от 5,5 до 7 лет бывших начальников отдела МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам республики полковников Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, а также экс-главу отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району Павла Яромчука. Они в нетрезвом состоянии на рабочем месте изнасиловали 23-летнюю сотрудницу. О преступлении стало известно 31 октября 2018 года.