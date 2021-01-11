Изнасилованная дознавательница из Уфы пожаловалась на ненависть в соцсетях

Дознавательница из Уфы Гульназ Фатхлисламова, в изнасиловании которой обвиняются трое офицеров МВД, пожаловалась на ненависть и осуждение в соцсетях. Об этом она рассказала «Московскому комсомольцу».

По ее словам, в большинстве случаев она встречает негативные комментарии: люди пишут ей «обидные вещи». Раньше Фатхлисламова переживала из-за этого. Тем не менее в сети попадаются добрые и сопереживающие люди, отметила она. В реальной жизни люди относятся к дознавательнице с теплом, ее поддерживают.

Гульназ намерена взыскать с насильников 100 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, а также добиться того, чтобы их лишили званий. Кроме того, она будет требовать справедливого приговора для них.

«Боль, которую мне пришлось испытать, невозможно измерить деньгами. Поймите, я потеряла часть своей жизни. Мне пришлось изменить абсолютно все, чтобы начать жить заново», — говорит потерпевшая. Она призналась, что по прошествии более двух лет после преступления все еще находится в «дикой неопределенности», «в состоянии между небом и землей».

Гульназ говорит, что ей по-прежнему тяжело от того, что вся страна осуждает ее без оснований. Она вспоминает, что после изнасилования в больнице находилась «на грани самоуничтожения», как ей было стыдно показывать свое тело, покрытое синяками и осознавать, что «все вокруг знают, что с тобой произошло».

Она также рассказала, что после случившегося утром собиралась на работу, красила губы помадой, чтобы скрыть кровоподтеки и «истерически улыбалась, чтобы скрыть всю внутреннюю боль».

18 января начнется повторный суд над тремя офицерами МВД, обвиняемыми в изнасиловании дознавательницы. 3 июня Верховный суд Башкирии оправдал двоих фигурантов дела: 51-летнего бывшего начальника отдела МВД по Уфимскому району Башкирии, полковника Эдуарда Матвеева и 50-летнего полковника полиции Салавата Галиева — бывшего начальника отделения полиции по Кармаскалинскому району республики. Их освободили. Экс-начальнику отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку, признанному виновным в преступлении, суд дал четыре года колонии.

10 ноября этот приговор был отменен. Троих офицеров вновь поместили под домашний арест.

О преступлении стало известно 31 октября 2018 года, когда дознавательница обратилась в полицию. По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить, после чего изнасиловали.