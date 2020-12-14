Бывшие полицейские вновь пойдут под суд за изнасилование дознавательницы из Уфы

В Башкирии бывшие полицейские вновь пойдут под суд за изнасилование 23-летней дознавательницы из Уфы. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает ТАСС.

Пересмотр уголовного дела об изнасиловании дознавательницы тремя бывшими полицейскими состоится 18 января в Верховном суде республики. Суд отложил заседание, которое должно было состояться 14 декабря, по процессуальным основаниям: не все участники процесса были должным образом уведомлены о начале судебного разбирательства.

10 ноября сообщалось, что республиканский кассационный суд отменил оправдательный приговор бывшим полицейским, которых обвиняли в групповом изнасиловании дознавательницы из Уфы. Дело было направлено на пересмотр в Верховный суд Башкирии. Троих высокопоставленных сотрудников МВД вновь поместили под домашний арест на три месяца.

3 июня Верховный суд Башкирии оправдал двоих фигурантов дела: 51-летнего бывшего начальника отдела МВД по Уфимскому району Башкирии, полковника Эдуарда Матвеева и 50-летнего полковника полиции Салавата Галиева — бывшего начальника отделения полиции по Кармаскалинскому району республики. Экс-начальнику отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку, признанному виновным в преступлении, суд дал четыре года колонии.

О преступлении стало известно 31 октября 2018 года, когда дознавательница обратилась в полицию. По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить, после чего изнасиловали.