Силовые структуры
 
Последние новости
Иммунолог объяснил данные о смертности от коронавируса в России
24-летний российский чемпион Европы погиб в автокатастрофе
Британцев призвали не скупать товары в магазинах после Brexit
Умерла 94-летняя звезда Instagram из России
Белоруссия захотела запустить производство своей вакцины от коронавируса
МиГ-29 ВВС Украины покрылись льдом
Нефтью Венесуэлы стали торговать анонимы из России
Переболевшие COVID-19 пожаловались на невозможность есть привычную еду
Москвичи вывезли китаянку в лес и потребовали 150 миллионов рублей 
Microsoft принудительно обновит старые Windows
Новости партнеров
Прослушать новость

Бывшие полицейские вновь пойдут под суд за изнасилование дознавательницы из Уфы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Башкирии бывшие полицейские вновь пойдут под суд за изнасилование 23-летней дознавательницы из Уфы. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает ТАСС.

Пересмотр уголовного дела об изнасиловании дознавательницы тремя бывшими полицейскими состоится 18 января в Верховном суде республики. Суд отложил заседание, которое должно было состояться 14 декабря, по процессуальным основаниям: не все участники процесса были должным образом уведомлены о начале судебного разбирательства.

10 ноября сообщалось, что республиканский кассационный суд отменил оправдательный приговор бывшим полицейским, которых обвиняли в групповом изнасиловании дознавательницы из Уфы. Дело было направлено на пересмотр в Верховный суд Башкирии. Троих высокопоставленных сотрудников МВД вновь поместили под домашний арест на три месяца.

3 июня Верховный суд Башкирии оправдал двоих фигурантов дела: 51-летнего бывшего начальника отдела МВД по Уфимскому району Башкирии, полковника Эдуарда Матвеева и 50-летнего полковника полиции Салавата Галиева — бывшего начальника отделения полиции по Кармаскалинскому району республики. Экс-начальнику отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку, признанному виновным в преступлении, суд дал четыре года колонии.

О преступлении стало известно 31 октября 2018 года, когда дознавательница обратилась в полицию. По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить, после чего изнасиловали.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Осужденного за изнасилование дознавательницы из Уфы отпустили из СИЗО
Изнасилованная коллегами экс-дознавательница из Уфы рассказала о своих чувствах
Изнасилованная дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 1 декабря
Радик Тагиров

«Такие преступники сами не останавливаются»

В России поймали самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщин и на годы исчез без следа
10:3210 декабря

Украденное из «самолета Судного дня» оборудование оказалось старым

10:2210 декабря

Бывшего вице-премьера Крыма осудили на 19 лет

09:4910 декабря

Египет выдал России обвиняемого в афере на 300 миллионов рублей топ-менеджера

Силовые структуры00:0124 октября

Сужу отечеству

Непристойное поведение, пьянство и хамство: за что в России увольняют судей
07:3410 декабря

Россиянин попался на новую уловку мошенников и лишился 900 тысяч рублей

23:14 9 декабря

Трехлетняя россиянка замерзла насмерть в сенях частного дома

21:45 9 декабря

ФСБ задержала выдававшего себя за сотрудника спецслужб жителя Крыма

Силовые структуры00:0126 августа
Александр Кушнеров (Саша Кушнер) — в центре. Белорусская исправительная колония №14 (ИК-14) «Новосады», 1999 год

«За ним стояла милиция и половина братвы»

Белоруссию ждет война за лидерство в криминальном мире. Кого поддержат спецслужбы?
20:56 9 декабря

Российского депутата поймали на воровстве рельсов

20:40 9 декабря

Вооруженные пистолетом и ножом «богохульники» напали на священника в Подмосковье

19:19 9 декабря

«Краса Росгвардии» пожаловалась на увольнение со службы из зависти

Россия
Российский губернатор пригрозил уволить чиновников за подпольные вечеринки
«Вирус приспосабливается, ему нужно закрепиться в популяции»
Что нужно знать о носителях, опасных переносчиках коронавируса и вакцинах — отвечает академик
«ОМОН пошел на толпу, началась давка, люди падали»
10 лет столкновениям на Манежной площади: как смерть фаната привела к беспорядкам в центре Москвы
Россиянка застряла в заборе и замерзла насмерть
На низком старте
Что изменится в жизни россиян в 2021 году
Три медведя в Московском зоопарке впали в спячку
«Нам предстоит суровая зима»
Мир стоит на пороге вакцинации от коронавируса. Поможет ли это остановить пандемию?
Все материалы
Мир
Билл Гейтс предсказал продолжение изоляции в США до 2022 года
У берегов Саудовской Аравии взорвался танкер
Эммануэль МакронРеспублика наносит ответный удар
Франция объявила войну исламским радикалам. Власти берут под контроль мечети, кафе и бассейны
Опубликовано видео с места стрельбы у собора в Нью-Йорке
Дональд ТрампВбросы, пули, кандидаты
Трамп готов расколоть Америку ради победы над Байденом. Однажды это закончилось гражданской войной
В Израиле припомнили России Крым
Карнавальный коммунизм
В ХХ веке Латинская Америка увлеклась идеями социализма. Они принесли народам войну, террор и голод
Все материалы
Бывший СССР
Противники Пашиняна парализовали работу метро в Ереване
Владимир Зеленский«Страну снова тянут в кровавый хаос»
Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
Два человека погибли в ДТП с машиной миротворцев в Карабахе
На Украине план «Б» по Донбассу назвали пиар-ходом
«Они зайдут в наш дом и убьют»
Азербайджанцы возвращаются в Карабах. Смогут ли они ужиться с армянами, победив взаимную ненависть?
Алиев захотел тесного сотрудничества Азербайджана и Турции с Арменией
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
Все материалы
Экономика
Россия продлила запрет на ввоз еды
Слабый сигнал
 
Российский миллиардер назвал причину роста цен на продукты
Чистая страна
Эксперты рассказали о значении раздельного сбора для экологии страны
Россиян научили выбирать искусственные елки
Имущество Украины за рубежом арестовали по просьбе России
Число чиновников российского ведомства захотели увеличить в 21 раз
Все материалы
Силовые структуры
Мать запертой на полгода в шкафу девочки отпустили домой
«Тюрьма — это самый дорогой отель»
Бывший аферист — о том, как украсть в России миллионы и хорошо устроиться в СИЗО с сигарным клубом
Российский подполковник выстрелил в лося и попал в охотника
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В петербургском ТЦ нашли взрывное устройство в пачке из-под сока
Место происшествияТеррорист-смертник подорвал себя у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии
В результате взрыва пострадали шесть сотрудников
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Глава UFC назвал стоимость организации
Пеп Гвардиола
Партнерский материал
Манчестерское дерби: игра будет равна, сыграют два «мешка»
Тот случай, когда футбол — это игра не миллионов, а миллиардов. Долларов и евро
Уволенный через пять месяцев после назначения гендиректор «Спартака» объяснился
«Дьявольская» дюжина
Дерби в Манчестере, битва «Эвертона» с «Челси» и визит «Ливерпуля» в Лондон — интриги 12-го тура АПЛ
Мария Шарапова вошла в топ самых упоминаемых в Twitter спортсменок
Футболисты устроили скандал из-за расизма в матче Лиги чемпионов
Судья назвал «негром» тренера одной из команд. Матч остановили, игроки покинули поле
UFC упрекнули в смехотворной раскрутке Нового Хабиба
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Путин упрекнул YouTube в недобросовестности
«Это не тот интернет, который мы хотели»
Интернет во всем мире захватили IT-корпорации. Почему это опасно?
Мясников ответил на главные вопросы про беременность во время коронавируса
«Они зарабатывают на моей травме»
Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
Российский блогер распилил Lada Vesta и показал самые уязвимые места
Планета не очистилась
Хаос, насилие и желание бежать: самый тяжелый год глазами фотографов со всего мира
В Китае задержали журналистку международного агентства
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
103-летний ветеран назвал секретом долголетия любовь к пиву
Невеста с COVID-19 оказалась в день свадьбы в больнице и через пять дней умерла
Отвергнутый мужчина убил женщину и ее отца после неудавшегося свидания
«Стереотипы о России — как и везде: водка, деревня и снег»
История сибирячки о жизни в Бельгии
Доктор медицинских наук назвал простой способ избавления от похмелья
Ричард Филлипс«Я не жалуюсь»
История невиновного мужчины, который отсидел 46 лет в тюрьме и сумел сохранить любовь к жизни
Все материалы
АвтоВАЗ раскрыл внешность обновленного Lada Largus
Они приближали будущее: обтекаемые довоенные автомобили
Выдающаяся техника, которая приручила воздушные потоки еще в ранние годы автомобилестроения
В России подорожали автомобили Infiniti
Видео: кладбище огромных советских спецавтомобилей
Огромное поле машин-монстров из СССР. Для чего создали эту технику?
Внешность нового Lamborghini раскрыли досрочно
Зимние гонки в России — от древних «Жигулей» до Porsche
Фоторепортаж с самого демократичного ралли зимнего сезона
В Самаре нашли редкий ВАЗ-21016, постоявший в гараже более 30 лет
Все материалы
Дом
В Москве недосчитались однокомнатных квартир
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Елку в российском городе украсили мусором
Россияне высмеяли квартиру за 750 миллионов рублей
Продавцов квартир в Москве сочли неадекватными
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы