Отменен оправдательный приговор по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы

В Башкирии кассационный суд отменил оправдательный приговор бывшим полицейским, которых обвиняли в групповом изнасиловании дознавательницы из Уфы. Об этом сообщает ТАСС.

Дело направлено на пересмотр в Верховный суд Башкирии. Троих высокопоставленных сотрудников МВД вновь поместили под домашний арест на три месяца.

3 июня Верховный суд Башкирии оправдал двоих фигурантов дела — 51-летнего бывшего начальника отдела МВД по Уфимскому району Башкирии, полковника Эдуарда Матвеева и 50-летнего полковника полиции Салавата Галиева — бывшего начальника отделения полиции по Кармаскалинскому району республики. Экс-начальнику отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку, признанному виновным в преступлении, суд дал четыре года колонии.

Этот приговор обжаловала республиканская прокуратура.

О преступлении в уфимской полиции стало известно 31 октября 2018 года. По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить и после этого изнасиловали. Пострадавшая оказалась дочерью заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии.