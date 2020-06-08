Дознавательница из Уфы раскрыла новые подробности изнасилования коллегами

Бывшая дознавательница полиции из Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая троих офицеров МВД в изнасиловании, должна была прийти на встречу с начальниками, потому что это был приказ. Об этом она рассказала в эфире телеканала НТВ.

Фатхисламова объяснила, что ей приказали явиться на встречу старшие по званию и вызвали служебный автомобиль. Опасений у нее не возникло, потому что офицеры хорошо знали ее отца, начальника местного ОМОН. «Я пошла, потому что доверяла этим людям, они знают моего отца, я была уверена, что все будет хорошо, никто меня не тронет», — объяснила бывшая дознавательница.

Женщина также рассказала, что начальники ранее приставали к ней на корпоративе. При этом повода для этого она не давала. «Я уверена, то что у меня нормальное платье до колен, с закрытыми плечами, но открытым декольте — не может быть поводом думать, что я вульгарная», — заявила потерпевшая. Фатхисламова считает, что ее случай — не первое изнасилование, совершенное начальниками, а уйти от ответственности им помогают связи.

3 июня сообщалось, что Верховный суд Башкирии оправдал двоих фигурантов дела — 51-летнего бывшего начальника отдела МВД по Уфимскому району Башкирии полковника Эдуарда Матвеева и 50-летнего полковника полиции Салавата Галиева — бывшего начальника отделения полиции по Кармаскалинскому району республики. Павлу Яромчуку, признанному виновным в преступлении, суд дал четыре года колонии.

Мотивировочная часть такого решения неизвестна, так как дело слушалось в закрытом режиме.

О преступлении в уфимской полиции стало известно 31 октября 2018 года. По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить и после этого изнасиловали. Пострадавшая оказалась дочерью заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии.

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