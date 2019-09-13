Место предполагаемого изнасилования дознавательницы из Уфы попало на видео. Ролик в пятницу, 13 сентября, был опубликован на Youtube-канале ГТРК «Башкортостан».

На кадрах видно, как двое человек пытаются воспроизвести ход преступления в уборной Уфимского РУВД. При этом один из них предполагает, что помещение рассчитано лишь на одного посетителя.

О преступлении в уфимской полиции стало известно 31 октября 2018 года. По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить и после этого изнасиловали. Пострадавшая оказалась дочерью заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Офицеров арестовали и уволили. Потерпевшая также лишилась работы из-за распития алкоголя на службе.

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