Изнасилованная коллегами экс-дознавательница из Уфы рассказала о своих чувствах

Бывшая дознавательница из Уфы Гульназ Фатхлисламова, признанная потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, дала интервью, в котором рассказала о своих чувствах и переживаниях в ходе следствия и судебного процесса. Об этом в среду, 11 ноября, сообщает «Московский комсомолец».

Фатхисламова призналась, что очень переживает из-за происходящего и до сих пор не может прийти в себя. «Когда стояла там, руки и ноги тряслись и трясутся сейчас», — сообщила она. Фатхисламова отметила, что многие из знакомых отдалились от нее, а больше всего по поводу произошедшего переживают ее родители.

По словам бывшей дознавательницы, сейчас она хочет добиться справедливости — ею движет именно это, а не самолюбие. Фатхисламова подчеркнула, что не собирается ни перед кем оправдываться и не будет менять своего мнения.

10 ноября сообщалось, что в Башкирии кассационный суд отменил оправдательный приговор бывшим полицейским, которых обвиняли в групповом изнасиловании Фатхлисламовой. Дело направлено на пересмотр в Верховный суд Башкирии. Троих высокопоставленных сотрудников МВД вновь поместили под домашний арест на три месяца.

3 июня Верховный суд Башкирии оправдал двоих фигурантов дела — 51-летнего бывшего начальника отдела МВД по Уфимскому району Башкирии полковника Эдуарда Матвеева и 50-летнего полковника полиции Салавата Галиева — бывшего начальника отделения полиции по Кармаскалинскому району республики.

Экс-начальнику отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку, признанному виновным в преступлении, суд дал четыре года колонии. Этот приговор обжаловала республиканская прокуратура.

О преступлении в уфимской полиции стало известно 31 октября 2018 года. По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить и после этого изнасиловали. Пострадавшая оказалась дочерью заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии.

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