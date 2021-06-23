Российских полковников признали виновными в изнасиловании дознавательницы

Верховный суд Башкирии признал троих бывших высокопоставленных полицейских виновными в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы. Об этом сообщает РИА Новости.

Двое из подсудимых являются полковниками МВД. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5,5 до 7 лет.

В преступлении обвинялись бывший начальник отдела МВД по Уфимскому району Башкирии полковник Эдуарда Матвеев, экс-глава отдела МВД по Кармаскалинскому району республики полковник полиции Салават Галиев и бывший руководитель отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району Павел Яромчук.

3 июня 2020 года Верховный суд Башкирии оправдал полковников, а Яромчуку дал четыре года заключения. Однако 10 ноября того же года этот приговор был отменен. Троих офицеров вновь поместили под домашний арест. Дело было направлено на пересмотр.

О преступлении стало известно 31 октября 2018 года, когда дознавательница обратилась в полицию. По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить, после чего изнасиловали.