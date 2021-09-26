Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 12-летней школьницы

Российского участкового и уголовника задержали по подозрению в изнасиловании школьницы

В Свердловской области задержаны двое россиян, подозреваемых в изнасиловании 12-летней школьницы. Об этом в воскресенье, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

По данным полиции, 25 сентября в 19:35 к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска обратилась 12-летняя девочка, рассказавшая, что двое мужчин совершили в отношении нее действия сексуального характера. Оперативники установили местоположение подозреваемых и задержали их. Выяснилось, что один из задержанных — находящийся на выходном 32-летний участковый полиции, поступивший на службу в 2020 году.

Его сообщник — машинист, ранее судимый за кражи, разбойные нападения и убийства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

23 сентября сообщалось, что Следственный комитет России предъявил обвинение двоим сотрудникам полиции в связи с убийством двух школьниц в Кузбассе.