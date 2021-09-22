Российский подросток предстанет перед судом за изнасилование попутчицы

В Пермском крае подросток изнасиловал несовершеннолетнюю, которую подвозил на мопеде

В Пермском крае предстанет перед судом изнасиловавший попутчицу российский подросток. Об этом в среду, 22 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июле 2021 года в Кунгурском районе молодой человек подвозил несовершеннолетнюю девушку на мопеде в соседний населенный пункт. По пути он остановился и в безлюдном месте затащил девочку в лес, и, избив, изнасиловал. СКР возбудил уголовное дело по статье 131 («Изнасилование несовершеннолетней») УК РФ.

Следователи провели несколько судебных экспертиз, допросили свыше 10 свидетелей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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