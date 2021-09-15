Задержан подозреваемый в убийстве пропавшей российской школьницы

Следователи задержали жителя Орловской области по подозрению в убийстве 9-летней Виктории Г., пропавшей 18 июня 2021 года в селе Казарь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Тело ребенка было найдено в ходе оперативно-разыскных мероприятий в подвале многоквартирного дома. Останки находилось в схроне, вырытом в глубине. Личность погибшей установили по одежде, в которой она была перед исчезновением.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую, медико-криминалистическую и молекулярно-генетическую экспертизы.

В Киселевске Кемеровской области 6 сентября пропали две десятилетние девочки. В течение нескольких часов была установлена личность подозреваемого — им оказался 41-летний Виктор Пестерников. Он сознался в том, что изнасиловал и убил школьниц. Его арестовали на два месяца.