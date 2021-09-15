Появилось видео с места захоронения тела убитой девочки в Орловской области

Тело пропавшей девятилетней Виктории Г. обнаружили в схроне подвала многоэтажного дома в селе Казарь Орловской области. Видео с места захоронения убитой появилось на YouTube-канале Следственного комитета России.

На кадрах показано, как мужчина копает яму в подвале.

Ранее 15 сентября следователи сообщили о задержании жителя Орловской области по подозрению в убийстве девятилетней Виктории Г. Тело ребенка было найдено в ходе оперативно-розыскных мероприятий в подвале многоквартирного дома. Останки находилось в схроне, вырытом в глубине. Личность погибшей установили по одежде, в которой она была перед исчезновением.

Источник РЕН ТВ сообщил, что школьница была захоронена в подвале своего дома, а по подозрению в убийстве девочки задержан сосед семьи погибшей.

В день пропажи девочки 18 июня взрослых дома не было, сообщил РЕН ТВ ее отец. Он сам был на работе, а когда вернулся, то увидел, что обед не доеден. Родители решили, что дочь ушла гулять, но вечером она не вернулась, и тогда они подали в полицию заявление о ее пропаже.