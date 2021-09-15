Раскрыты данные о подозреваемом в убийстве школьницы в Орловской области

МВД: подозреваемый в убийстве девочки в селе Казарь был задержан за сексуальное насилие

61-летний житель Орловской области, подозреваемый в убийстве 9-летней девочки, находился под стражей по другому преступлению. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, после пропажи ребенка более 300 полицейских, спасателей и сотрудников Росгвардии начали масштабные поиски. Они тщательно обследовали лесные массивы, заброшенные здания и акваторию реки Неруч, водолазы осмотрели речное дно. Поиски велись при помощи квадрокоптера.

Изучив камеры видеонаблюдения, оперативники уголовного розыска установили подозреваемого. Он был под стражей по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера.

Ранее 15 сентября сообщалось, что мужчина был соседом семьи погибшей. Ему предъявлено обвинение. Следователи проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Тело ребенка было найдено в ходе оперативно-разыскных мероприятий в подвале многоквартирного дома. Останки находилось в схроне, вырытом в глубине. Личность погибшей установили по одежде, в которой она была перед исчезновением.

