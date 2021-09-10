Заманивший школьницу к себе домой объяснил «интересом» интимную переписку с ней

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело против мужчины, заманившего к себе домой 10-летнюю школьницу. Кадры допроса задержанного публикует Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале.

Установлено, что 33-летний житель Гатчинского района вел с девочкой интимную переписку в социальных сетях и звал ее в гости. На вопрос следователя о том, с какой целью он присылал ребенку фотографии, задержанный ответил: «Мне было интересно».

Против россиянина возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Ранее сообщалось, что 10-летняя школьница пропала, возвращаясь из школы. Отец девочки написал заявление в полицию. Изучив аккаунты школьницы в социальных сетях, оперативники установили, что накануне она переписывалась с 33-летним мужчиной. В итоге девочку нашли у него дома, а самого россиянина задержали.

