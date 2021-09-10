Российские полицейские нашли пропавшую школьницу в квартире мужчины

В Ленинградской области полицейские нашли 10-летнюю школьницу, пропавшую по дороге из школы. Об этом сообщает «360».

С заявлением о пропаже ребенка в полицию обратился отец девочки. Оперативники изучили аккаунты школьницы в социальных сетях и установили, что накануне она переписывалась с 33-летним мужчиной.

По месту жительства россиянина выехали сотрудники правоохранительных органов. Ребенка обнаружили в квартире мужчины в Гатчинском районе Ленобласти.

По данным канала, злоумышленник приставал к девочке и угрожал ей, но не успел причинить вред. Его задержали, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае нашли живыми школьниц, которые пропали после поездки на такси из Лесосибирска в Колесниково. Они хотели уехать переночевать к подруге. Как рассказала директор школы, где учатся девочки, они воспитывались в проблемных семьях, одна из которых стояла на внутришкольном учете. По ее словам, одна из школьниц уже уходила из дома.