Эксперт назвал причины всплеска педофилии в России

В России нет медицинского и полицейского контроля за педофилами, по этим причинам в стране отмечается всплеск уровня преступности, жертвами которой становятся дети. Об этом «Ленте.ру» заявил профессор криминалистики Анатолий Кустов.

По его словам, система надзора за педофилами работает очень слабо и регулярно дает сбой. Люди с подобными наклонностями периодически выявляются врачами, которые должны вести с ними профилактические беседы, но медики уклоняются от этой работы, перекладывая ответственность на полицию. Но правоохранители, если человек ранее не был судим за половые преступления против несовершеннолетних, никак не узнают, что у определенных граждан есть такие отклонения. К тому же, полицейские перегружены другой работой и не могут следить за всеми педофилами, что и приводит к трагедиям, объяснил эксперт. За педофилами также необходим надзор со стороны социальных служб.

Профессор назвал факторы, побуждающие педофила к преступлению. «У таких людей периодически возникает учащенное желание идти на сексуальный контакт с молодыми девушками, иногда — с юношами. Погодная обстановка, тепло и солнце, тоже по-разному влияют на разных людей. Во-вторых, сексуальная неудовлетворенность в семье в связи с длительным проживанием с супругой. И, наконец, третий фактор — это наркотики и алкоголь: они присутствуют более чем в трети случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних», — пояснил Кустов.

По его словам, педофилы часто выбирают жертв из детей знакомых — так получилось с Настей Муравьевой в Тюмени. Преступники понимают, что жертва должна доверять им, не кричать, не плакать и не звать на помощь, ведь родители и школа приучают детей к тому, что с незнакомцами нельзя контактировать и куда-то уходить. Примерно четверть всех преступлений в России совершается педофилами в отношении знакомых детей.

Кустов считает, что школьные психологи могли бы проводить занятия с учениками по поводу поведения при встрече с педофилами, но пока психологи часто считают, что просто отбывают в школах свою трудовую повинность.

В Киселевске 6 сентября две школьницы не вернулись домой. Их нашли мертвыми в заброшенном доме на следующий день. Задержан подозреваемый, который сознался в изнасиловании и убийстве детей. Он отсидел 10 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.