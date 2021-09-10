Квартира заманившего к себе 10-летнюю школьницу россиянина попала на видео

Квартира жителя Ленинградской области, заманившего к себе десятилетнюю школьницу, попала на видео. Запись из дома подозреваемого публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах в одной из комнат на диване сидит подозреваемый, прикованный наручниками. В другой комнате стоит разложенный диван, на котором разбросаны предметы и одежда. В углу стоит компьютерное кресло и стол с монитором.

Против мужчины, заманившего к себе домой десятилетнюю школьницу, возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

В настоящее время он задержан, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее, 10 сентября, Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале опубликовал кадры допроса задержанного.

С заявлением о пропаже десятилетней девочки в полицию обратился ее отец. Оперативники изучили аккаунты школьницы в социальных сетях и установили, что накануне она переписывалась с 33-летним мужчиной. По его месту жительства выехали сотрудники правоохранительных органов. Ребенка обнаружили в квартире жителя Гатчинского района Ленобласти.