Знакомые заманившего к себе школьницу россиянина рассказали о его наклонностях

Знакомый заманившего к себе школьницу в Ленобласти: он фотографировал девочек под юбками

Знакомый задержанного мужчины, который заманил к себе десятилетнюю школьницу в Ленинградской области, рассказал о его наклонностях сексуального характера. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам мужчины, подозреваемый фотографировал девочек под юбками в общественных местах и хвастался этим. Было ожидаемо, что когда-нибудь он ответит за свои деяния, отметил его знакомый.

Еще один знакомый задержанного, с которым они общались в интернете по компьютерной тематике, рассказал о его частых сообщениях по поводу желания найти девушку помоложе. Он также рассказывал виртуальному другу о проявлении нездорового интереса с детства к матери.

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Как выяснилось, у заманившего к себе школьницу мужчины была девушка. Вместе с ней он искал на форуме для развлечений еще одну женщину, которая бы составила им компанию. Также мужчина состоял в группах для знакомств в соцсетях и мессенджерах.

По информации Telegram-канала «112», после двух месяцев общения в мессенджере 33-летний мужчина и 10-летняя девочка встретились после школы около четырех часов дня в Гатчине, сели на электричку и поехали в Петербург. Новый знакомый рассказал школьнице, что у него дома ее ждут подарки. Добравшись до квартиры на улице Партизана Германа, мужчина отнял у ребенка мобильный телефон и начал приставать.

В настоящее время заманивший к себе домой школьницу задержан.

В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Ранее 10 сентября Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале опубликовал кадры его допроса.

С заявлением о пропаже десятилетней девочки в полицию обратился ее отец. Оперативники изучили аккаунты школьницы в социальных сетях и установили, что накануне она переписывалась с 33-летним мужчиной. По его месту жительства выехали сотрудники правоохранительных органов и обнаружили там ребенка.