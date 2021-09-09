Убитых в Киселевске школьниц похоронили

В Киселевске Кемеровской области похоронили двух убитых десятилетних девочек. Об этом сообщила директор их школы Гуля Мустафина, передает РИА Новости.

Мустафина уточнила, что классы пришли на похороны выборочно — присутствовали те, кто учится в первую смену.

«Класс, где девочки учились, был. Людей было много», — добавила она.

Прощание со школьницами состоялось ранее 9 сентября. На траурную церемонию пришли десятки горожан.

Девочки пропали 6 сентября, на следующий день их родители обратились в полицию. В течение нескольких часов была установлена личность подозреваемого — им оказался 41-летний Виктор Пестерников. Он сознался в том, что изнасиловал и убил школьниц. Его арестовали на два месяца.