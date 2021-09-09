В Киселевске началось прощание с погибшими десятилетними школьницами

На церемонию прощания с 10-летними девочками из Киселевска пришли десятки горожан

В городе Киселевск Кемеровской области началось прощание с десятилетними школьницами, погибшими после похищения 41-летним Виктором Пестерниковым. Запись церемонии публикует РЕН ТВ в своем Telegam-канале.

На кадрах видно, что в помещении вокруг гроба собралось множество людей. В комнате расположили венки, живые цветы, иконы и кресты. Некоторые приносили с собой мягкую игрушку, оставляя ее рядом с венками.

На записи слышны тихие переговоры местных жителей, плач. Уточняется, что на траурную церемонию пришли десятки горожан.

Погребение пройдет позже.

Ранее следователи предварительно восстановили обстоятельства похищения десятилетних девочек из Киселевска. Предполагается, что школьницы первыми заговорили с 41-летним обвиняемым, которого арестовали на два месяца.

6 сентября в Киселевске две одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на вторник, 7 сентября, родители заявили в полицию о пропаже детей. На место происшествия выехали следователи по особо важным делам и криминалисты. В течение нескольких часов они установили личность подозреваемого в убийстве школьниц, отследив его по камерам видеонаблюдения. Позднее его оперативно задержали и доставили в отдел полиции.

В заброшенном доме были найдены тела девочек. Подозреваемый сознался в том, что изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.