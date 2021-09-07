Подозреваемого в убийстве школьниц в Киселевске назвали спокойным и улыбчивым

Продавщица в Киселевске: подозреваемый в убийстве школьниц был спокойным и улыбался

Сотрудница магазина, работавшая в смену, когда в Киселевске пропали две десятилетние девочки, рассказала о поведении подозреваемого в убийстве мужчины и назвала его спокойным. Ее слова передает «Звезда».

«Он был спокойным. Молчал. Дети бегали, все спрашивали: "Можно это? А можно — то?" Купил им всякие чипсы, шоколадки, газировки. Они были веселые. Радовались, что все можно», — рассказала продавщица. Она также отметила, что мужчина улыбался, когда дети благодарили его за покупки.

7 сентября стало известно о пропаже двух десятилетних девочек из Киселевска. 6 числа они не вернулись домой из школы, ночью родители обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Позднее были обнаружены тела девочек.

По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего местного жителя. Поначалу он отрицал свою причастность к преступлению, однако затем сознался, что изнасиловал и задушил школьниц, а затем показал место, где спрятал тела.