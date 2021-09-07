В России обсудят идею электронных браслетов для педофилов на свободе

В Госдуме займутся разработкой идеи об электронных браслетах для педофилов, которые вышли на свободу. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, передает РИА Новости.

«Одним из предложений, который звучит, мог бы быть браслет, который фиксирует передвижение такого педофила. Мы будем над этим работать», — сказал Хинштейн.

Кроме того, он отметил, что разделят возмущение людей, предлагающих контролировать перемещение педофилов, вышедших из мест лишения свободы.

По его словам, при этом нужно просчитать все моменты для того, чтобы браслет был действенным и рабочим механизмом. «Потому что продекларировать, не проработав вопрос, мне кажется, это еще хуже», — заключил депутат.

7 сентября стало известно о пропаже двух десятилетних девочек из Киселевска. 6-го числа они не вернулись домой из школы, ночью родители обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Позднее были обнаружены их тела.

По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего местного жителя. Поначалу он отрицал свою причастность к преступлению, однако затем сознался, что изнасиловал и задушил девочек, а также показал место, где спрятал тела.