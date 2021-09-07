Подозреваемого в убийстве девочек в Киселевске назвали хитрым и тщеславным

Подозреваемый в убийстве школьниц в Киселевске отсидел 10 лет в колонии

41-летний Виктор Пестерников, подозреваемый в убийстве двоих школьниц в Киселевске, отбывал ранее десятилетний срок в исправительной колонии №44 в городе Белово Кемеровской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в июле 2009 года суд вынес ему приговор за преступление, связанное с насильственными действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Он признал вину и раскаялся. В колонии психологи назвали его хитрым, тщеславным и зависимым, у него весьма узкий кругозор. С сотрудниками администрации и осужденными всегда был вежлив и корректен.

Он трудился мастером по ремонту обуви, общался с осужденными, «ведущими приспособленческий образ жизни». За время пребывания в колонии Пестерников шесть раз нарушал правила внутреннего распорядка, уклонялся от воспитательных мероприятий. Он прошел программу коррекции личности, но отнесся к ней формально.

После освобождения в 2019 году Пестерников дважды нарушал условия надзора после освобождения из колонии.

6 сентября одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело. Был задержан подозреваемый, который сознался в изнасиловании и убийстве детей.