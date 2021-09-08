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Учительница рассказала об убитых в Киселевске десятилетних девочках

Учительница убитых в Киселевске школьниц рассказала, что у них был разный характер
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Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Учительница убитых в городе Киселевск Кемеровской области десятилетних девочек Анна Шипилова рассказала, что у школьниц был разный характер — Анастасия Феслер была очень активной, а Ульяна Дегтярь — спокойной и скромной. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам женщины, Анастасия могла нарушать дисциплину, но училась с интересом и любила читать. «На переменах у меня просила книжки и читала. У нее был развитый кругозор», — сказала она.

Педагог добавила, что семья Анастасии стояла в школе на контроле как неблагополучная, поэтому она сама часто посещала ее мать. Кроме Насти, в семье было трое детей, и она всегда забирала в столовой еду для них — иногда продукты отдавали другие школьники, если не хотели их есть.

Говоря об Ульяне Дегтярь, Шипилова сообщила, что у нее со всеми были теплые отношения, а ее мать занималась делами класса и ходила на родительские собрания. «Она [Ульяна] ни с кем никогда не конфликтовала. Она — творческая. На уроках технологии делаем поделки — у нее самые яркие, оригинальные», — рассказала она.

6 сентября Шипилова пригласила Анастасию в класс, чтобы отдать ей вещи своих племянников, она пришла вместе с Ульяной. Девочки ушли примерно в 14:00, больше педагог их не видела.

Две одноклассницы не пришли домой из школы 6 сентября, в ночь на 7-е число их родители обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело, личность подозреваемого установили в течение нескольких часов, его оперативно задержали. Позднее тела детей обнаружили в заброшенном доме, мужчина сознался в изнасиловании и убийстве детей. Подозреваемым оказался 41-летний житель города Мыски Кемеровской области, который был осужден на 10 лет за насильственные преступления сексуального характера. Он вышел на свободу в 2019 году.

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