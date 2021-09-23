Сотрудника МЧС изнасиловали двое мужчин

В Уфе сотрудника МЧС уволили после того, как его изнасиловали мужчины

В Уфе сотрудника МЧС похитили двое мужчин, изнасиловали, а затем, шантажируя, вымогали у него деньги. После пережитых страданий потерпевшего уволили со службы за позор чести мундира. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в августе Александр (имя изменено) познакомился в мессенджере с молодым человеком. Они встретились, и спасатель повел нового знакомого в свою квартиру. Туда же пришел мужчина, оказавшийся сообщником гостя. Вдвоем они — Муса и Заур — издевались над Александром и насиловали. Сфотографировав его паспорт, мужчины ушли.

Через некоторое время они вернулись и потребовали у Александра деньги. Вымогатели оформили на него несколько кредитов. Потом они вновь вернулись и, похитив Александра, повезли его в банк за новыми кредитами.

Там их задержали полицейские после заявления сестры спасателя о его пропаже. Узнав о произошедшем, начальство Александра потребовало, чтобы он уволился из МЧС и не позорил честь мундира. 15 сентября он подал заявление об уходе.