Крупнейший распространитель детской порнографии получил 27 лет тюрьмы

Американский суд приговорил к 27 годам лишения свободы ирландца Эрика Оуэна Маркеса, которого ФБР называла крупнейшим посредником в распространении детской порнографии во всем мире. Об этом собщает газета The Irish Times.

Материалы по теме «Я породил монстра» Как юный романтик хотел свободы слова, а создал «самое отвратительное место в интернете» Взрослые шалости Они обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию

По версии следствия, Маркес в 2008 году основал компанию Freedom Hosting, которая обеспечивала хостинг для «скрытых» сервисов, доступ к которым был возможен через сеть Tor. Они позволяли пользователям анонимно получать доступ к миллионам нелегальных фото- и видеоизображений, на которых изображались действия сексуального характера с несовершеннолетними, в том числе и процесс изнасилования и пыток младенцев и маленьких детей.

Маркеса арестовали в Ирландии в 2013 году и был выдан властям США по запросу американского суда. Злоумышленника признал себя виновным в использовании веб-хостинга. По решению суда, ему будет зачтено время, проведенное в заключении в Ирландии и в США. Общий срок лишения свободы составил 27 лет.

В мае сообщалось, что британская платформа OnlyFans оказалась рассадником детской порнографии. Создателей сервиса обвинили в том, что несовершеннолетние без труда могут публиковать и продавать на платформе свои обнаженные фотографии и видеозаписи.