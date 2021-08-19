OnlyFans запретит контент «откровенно сексуального характера»

Британская платформа OnlyFans заявила о новых запретах относительно контента «откровенно сексуального характера». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на компанию.

По словам представителя сервиса, запреты вступят в силу с октября 2021 года. Они обусловлены давлением со стороны банковских партнеров и провайдеров и желанием компании избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом. Ряд СМИ сообщают, что под запрет попадет весь порнографический контент, тогда как эротические фото и видео можно будет продолжать публиковать.

Согласно действующим правилам, пользователи могут выкладывать эротические фото и видео эротического характера, кроме сделанных в общественных местах. Под запрет также попадают некрофилия, инцест, снимки несовершеннолетних, добытые незаконным путем.

Ранее сообщалось, что OnlyFans оказался рассадником детской порнографии. Создателей сервиса обвинили в том, что несовершеннолетние без труда могут публиковать и продавать на платформе свои обнаженные фотографии и видеозаписи. Авторам расследования удалось обмануть модераторов сайта: они создали учетную запись для 17-летнего подростка, а в качестве удостоверения его личности использовали документы 26-летней девушки.