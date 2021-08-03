Популярное в России приложение заплатит пользователям десятки миллионов долларов

Zoom Video Communications, создатель популярного в России приложения для видеочатов Zoom, выплатит десятки миллионов долларов, чтобы урегулировать иск о вторжении в частную жизнь пользователей. Кроме того, компания пообещала сделать программу более безопасной и исключить случаи взлома хакерами онлайн-встреч и совещаний, пишет New York Times.

Речь идет об объединенных в одно производство 14 коллективных исках пользователей из США. Они обвинили Zoom Video Communications в том, что компания солгала об использовании в приложении функции сквозного шифрования. Кроме того, утверждается, что она передавала данные пользователей сторонним компаниям, в том числе Google, Facebook и LinkedIn.

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Несмотря на то что создатели приложения так и не признали вину официально, они согласились выплатить каждому истцу либо 15 процентов от стоимости его подписки, либо 25 долларов (в зависимости от того, какая сумма окажется больше). Суммарная величина выплат достигает отметки в 85 миллионов долларов.

«Конфиденциальность и безопасность наших пользователей являются главными приоритетами для Zoom, и мы серьезно относимся к тому доверию, которое оказывают нам наши пользователи. Мы гордимся достижениями нашей платформы и с нетерпением ждем возможности дальнейшего внедрения инноваций. При этом особое внимание будет уделяться конфиденциальности и безопасности», — говорится в официальном заявлении компании.

Решение Zoom Video Communications должно пройти процедуру согласования в суде Калифорнии. Как отмечает «Би-би-си», юристы истцов намерены также взыскать с компании более 21 миллиона долларов на погашение судебных издержек.

Приложение Zoom получило широкую известность после начала пандемии коронавируса. Однако еще до этого отдельные пользователи жаловались на его недостаточную защищенность. В частности, отмечались случаи, когда киберпреступники прерывали онлайн-встречи и с помощью функции совместного использования экрана демонстрировали расистские и другие оскорбительные лозунги, а также порнографические изображения. New York Times приводит в качестве примера случай, когда сторонники превосходства белой расы вторглись на онлайн-семинар, посвященный антисемитизму. Такие атаки получили в западной прессе название Zoombombing (Zoom-бомбардировка).

Один из подобных эпизодов произошел в июле в городе Данбери (штат Коннектикут, США). Там хакер сорвал виртуальное заседание городского совета, проходившего с помощью Zoom. Киберпреступник вклинился в разговор через 25 минут после начала встречи. Сначала он делал «неуместные сообщения» и громко говорил, а затем попытался заказать чизбургер.