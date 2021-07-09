Хакер попытался заказать чизбургер и сорвал политическое собрание

Виртуальное заседание городского совета города Данбери (Коннектикут, США) сорвал хакер, который попытался заказать чизбургер. Политическое собрание пришлось временно прервать, пишет News Times.

Zoom-конференция проходила вечером 7 июля. Примерно через 25 минут после начала виртуального собрания, когда совет одобрил повышение местного лейтенанта полиции, в разговор вклинился взломщик. По словам мэра города Джо Каво (Joe Cavo), хакер делал «неуместные сообщения» и громко говорил.

«Он спросил о заказе чизбургера, а затем начал называть некоторых членов совета по имени. Мы очень быстро поняли, что нас взломали, и просто прервали встречу», — сказал Каво.

Вскоре всем членам городского совета была отправлена новая ссылка для Zoom-конференции, и собрание восстановилось примерно через пять минут.

6 июля официальные сайты президента, службы безопасности (СБУ) и других украинских ведомств подверглись кибератаке со стороны хакеров. Какое-то время сайты работали нестабильно, однако к вечеру страницы президента Украины и СБУ снова функционировали в штатном режиме.