Хакеры атаковали сайты президента и службы безопасности Украины

Официальные сайты президента, службы безопасности (СБУ) и других украинских ведомств подверглись кибератаке со стороны хакеров. Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистов, атака на главные государственные ресурсы проходила днем 6 июля. Какое-то время сайты работали нестабильно, однако к вечеру страницы президента Украины и СБУ снова функционировали в штатном режиме. Власти страны пока не раскрыли, кто стоял за атакой.

В июле 2020 года СБУ заявляла, что нейтрализовала кибератаку хакеров на официальное представительство президента Украины в Крыму. Тогда в службе безопасности страны отмечали, что атаку производила подконтрольная ФСБ России группировка, которая намеревалась «получить информацию о деятельности правительства».

За месяц до этого СБУ пожаловалась на рост активности российских спецслужб в интернете с намерением использовать любые информационные поводы для того, чтобы посеять хаос и панику.