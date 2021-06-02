Журналистка занялась с мужчиной сексом во время эфира

Датская журналистка Луиза Фишер (Louise Fischer) взяла интервью для радиостанции Radio4 у посетителя клуба свингеров. Во время репортажа они с мужчиной занялись сексом. Фрагмент эфира опубликован в Twitter-аккаунте.

Женщина записывала репортаж в развлекательном заведении под названием Swingland в городе Исхой недалеко от Копенгагена. Секс-клуб возобновил работу после снятий ограничений из-за пандемии. Журналистка хотела расспросить посетителей об их впечатлениях.

В комментарии немецкому изданию Bild Фишер рассказала, что не планировала интимной близости во время интервью, но назвала такой формат репортажа допустимым. «У меня нет партнера, это определенно облегчило мне задачу. Моя мама считает, что это смешно, а отец сказал, что это действительно круто», — заметила журналистка.

По словам Фишер, она подошла к гостям, когда они сидели и разговаривали в баре, затем они перешли на большую кровать. «Мне показалось, что люди в клубе свингеров гораздо вежливее друг с другом, чем, например, в обычных барах или клубах», — добавила Фишер.

«Предупреждение: стало жарко и влажно как для нашего репортера, так и для гостей», — подписало к записи, в которой слышно стон журналистки, Radio4.

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