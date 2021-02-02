Адвокат занялся сексом с клиенткой во время онлайн-слушания в суде

Перуанский адвокат Гектор Роблес (Hector Robles) занялся сексом со своей клиенткой во время онлайн-слушания, которое проходило в Zoom. За происходящим в прямом эфире наблюдали судья и другие сотрудники суда, пишет Daily Mail.

На кадрах видно, как Роблес разделся и сел на стул, после чего обнаженная клиентка забралась ему на колени. Половой акт пыталась остановить помощница адвоката, которая говорила, что все присутствующие на слушании пользователи видят секс мужчины и женщины. Однако юрист так и не услышал призыв помощницы.

«Мы являемся свидетелями непристойных действий, которые представляют собой нарушение общественных правил приличия и усугубляются тем фактом, что они записываются на национальном уровне», — заявил судья, пока адвокат отвлекся на занятие сексом. После этого он остановил заседание.

Судья также дал указание прокуратуре немедленно начать расследование в отношении Роблеса. Вскоре после инцидента юриста отстранили от участия в деле. Местная коллегия адвокатов может лишить его лицензии после внутренней проверки.

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