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OnlyFans оказался рассадником детской порнографии

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Фото: Unsplash

Создателей сервиса OnlyFans обвинили в том, что несовершеннолетние без труда могут публиковать и продавать на платформе свои обнаженные фотографии и видеозаписи. О том, что ресурс превратился в рассадник детской порнографии, говорится в расследовании «Би-би-си».

Авторам расследования удалось обмануть модераторов сайта: они создали учетную запись для 17-летнего подростка, а в качестве удостоверения его личности использовали документы 26-летней девушки. Кроме того, журналисты нашли нескольких несовершеннолетних пользователей OnlyFans, которым тоже удалось создать аккаунт на платформе.

17-летняя британка Леа смогла зарегистрироваться на сайте, используя поддельные водительские права. Сначала девушка намеревалась продавать только фото своих ног, но позже стала записывать откровенные видео с секс-игрушками. Аккаунт девушки заблокировали только после того, как журналисты сделали официальный запрос на OnlyFans.

Английские полицейские сообщили изданию, что 14-летней школьнице тоже удалось создать аккаунт на сервисе: для этого она использовала паспорт и банковские реквизиты пожилой бабушки. Позже она перенаправляла полученные за откровенные фото деньги на собственный счет.

Журналисты узнали и о другой схеме, благодаря которой несовершеннолетние пользователи могли загружать ролики со своим участием на сайт. Например, 17-летний Аарон выкладывал порновидео на странице своей совершеннолетней возлюбленной Коди, которая была на год старше. И хотя полицейские были в курсе ситуации, OnlyFans не удалял аккаунт Коди до того, как сотрудники «Би-би-си» не отправили администрации официальный запрос.

В ходе расследования журналисты также пообщались со школьными учителями и экспертами по защите детей. Многие из них рассказали, что неоднократно слышали от школьников об их заработке на OnlyFans. Неназванная 12-летняя девочка говорила, что использовала сайт, чтобы встретиться с авторами порнороликов вживую, а другая признавалась, что продает порнографический контент с 13 лет.

Публикация откровенных снимков и видео несовершеннолетними в Великобритании запрещена по закону. Однако старший офицер британской полиции Саймон Бейли в разговоре с изданием отметил, что правоохранительные органы «крайне неохотно» криминализируют детей за подобные нарушения. Полицию больше беспокоят риски, которым подвергаются подростки после распространения их порнороликов.

«Компания делает недостаточно для того, чтобы обеспечить меры безопасности, которые не позволят детям использовать возможность зарабатывать деньги, а также для того, чтобы дети подвергались эксплуатации», — отметил Бейли.

В национальном центре по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей (NCMEC) отметили, что все чаще дела о пропавших подростках связаны с тем, что детей похищают и эксплуатируют для записи контента на OnlyFans. В 2019 году было зарегистрировано около 10 подобных случаев, а годом позже их количество утроилось.

Представители OnlyFans отказались от интервью с журналистами. Однако они заявили, что используют новейшие технологии для проверки личности людей, чтобы подростки не могли публиковать контент на сайте. Создатели платформы отметили, что очень серьезно относятся к этой проблеме и постоянно проверяют системы безопасности, чтобы «гарантировать их максимальную надежность».

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