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Мать разбогатела на интимных фото и изменилась до неузнаваемости

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Фото: @krystinajamieson

35-летняя Кристина Джеймисон (Krystina Jamieson) из Великобритании потратила 250 тысяч фунтов стерлингов (более 26 миллионов рублей по текущему курсу) на пластические операции, изменившись до неузнаваемости. Как сообщает Daily Mail, она разбогатела на продаже интимных фото через сервис OnlyFans.

По словам британки, она совмещает управление собственным тренажерным залом с публикацией обнаженных снимков, а также неофициальной работой доминатрикс. Джеймисон оценивает свои заработки в две тысячи фунтов (около 210 тысяч рублей) в месяц только на продаже фотографий в OnlyFans.

Женщина признается, что пристрастилась к пластической хирургии после увеличения груди в 18 лет. После этого она также сделала две пластики носа, подтяжку лица, восемь операций по увеличению груди, подтяжку верхней части живота, увеличила губы и даже изменила форму вагины.

«Когда в июне у меня родился ребенок, все мои близкие друзья и семья сказали, что он похож на моего мужа, потому что никто не может вспомнить, как я выглядела без всех этих операций», — рассказала Джеймисон. Она заметила, что после такого количества хирургических вмешательств ее грудь совершенно неподвижна. Британка в шутку сообщила, что из-за этого перестала носить бюстгальтер.

Джеймисон пожаловалась, что далеко не все люди положительно относятся к ней и ее необычной внешности. Однако, несмотря на негативные комментарии, британка заверила, что ей все равно, что о ней думают окружающие.

Ранее американка Брук Шуенеман (Brooke Schueneman) зарегистрировалась на сайте OnlyFans и начала продавать свои интимные фотографии, чтобы отдать накопившиеся долги и прокормить семью.

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