Мать начала продавать интимные фото из-за долгов и спасла семью

Американка Брук Шуенеман (Brooke Schueneman) зарегистрировалась на сайте Onlyfans и начала продавать свои интимные фотографии, чтобы отдать накопившиеся долги и прокормить семью. В результате 25-летняя мать из Миннесоты разбогатела на откровенных снимках. Об этом сообщает Ladbible.

Шуенеман стала матерью в 2019 году, однако ни она, ни ее муж Чарльз (Charles) не имели стабильного заработка. Из-за пандемии коронавируса пара накопила крупные долги: им нужно было в короткие сроки вернуть кредиторам более 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей). Тогда Чарльзу пришла идея о том, что жена может спасти семью, создав страницу на Onlyfans.

Женщина прислушалась к совету мужа и начала вести аккаунт в сентябре 2020 года. Она стала публиковать фотографии своих ног, и уже в первый месяц заработала примерно полторы тысячи долларов (115 тысяч рублей). Эти деньги позволили оплатить аренду жилья.

Очень быстро ежемесячный доход Шуенеман начал заметно расти. Помимо Onlyfans, она выкладывала ASMR-ролики на YouTube. За год ее гонорары со всех социальных платформ составили 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).

Со временем женщина стала реже выкладывать интимные фотографии на Onlyfans, однако она до сих пор получает крупные суммы от клиентов на свой банковский счет. Шуенеман называет запуск собственной страницы на сервисе благословением, потому что он помог ее семье справиться с финансовыми трудностями.