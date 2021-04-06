Платные интимные фото и видео девушек оказались в открытом доступе

Исследователи безопасности из компании BackChannel обнаружили на хакерском форуме ссылку на папку в «Google Диск», где хранились интимные фото и видео сотен девушек с сайта OnlyFans. Все эти платные медиафайлы оказались в открытом доступе, сообщает Bleeping Computer.

Находка была обнаружена в середине марта. В папке изначально находились данные от 279 девушек, причем на одну из них приходилось более 10 гигабайт информации (общий размер архива не указан). Специалисты считают, что просочившаяся в открытый доступ база была собрана несколькими хакерами, а основная часть контента была загружена в октябре.

По словам экспертов, OnlyFans отличается слабым контролем контента, поэтому выгружать платные материалы с сайта может практически любой человек, который оплатил подписку.

В феврале OnlyFans оказался в центре скандала, когда тысячи платных интимных фото и видео пользовательниц сервиса оказались в открытом доступе. Представители платформы объяснили, что это не утечка данных, а сборка из множества источников, в том числе из соцсетей.