Публиковавшая интимные фото за деньги девушка обнаружила их в открытом доступе

Модель Денис Вэйдхофер (Deniece Waidhofer), публикующая интимные фото и видео за деньги на сервисе OnlyFans, обнаружила свои работы в открытом доступе в сети. Как сообщает Motherboard, она подала иск к компаниям, которые считает ответственными за утечку.

В документе утверждается, что Thothub, Cloudflare, BangBros и Chaturbate виновны в появлении в свободном доступе в интернете контента девушки, который изначально продавался по подписке в OnlyFans. Уточняется, что Thothub размещал снимки, Cloudflare помогал обеспечивать работу ресурса, а Chaturbate и BangBros финансировали эти действия путем размещения рекламы на страницах Thothub.

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В иске указано, что Вэйдхофер понесла личные, репутационные и финансовые потери от действий перечисленных компаний. Модель имеет почти два миллиона подписчиков в Instagram, а также публикует фото на OnlyFans, при этом подписка на ее аккаунт стоит 14,99 доллара в месяц. В Thothub сообщили изданию, что регулярно удаляют сотни снимков после поступающих к ним обращений, однако в случае с Вэйдхофер долго отказывались пойти на этот шаг. Только после повторного письма Motherboard с сайта исчезли фото модели.

Ранее девушки, публикующие эротический контент на OnlyFans, пожаловались на блокировки со стороны администрации ресурса. В результате многие из них потеряли весомую часть заработка.

В феврале OnlyFans оказался в центре скандала, когда тысячи платных интимных фото и видео пользовательниц сервиса оказались в открытом доступе. Представители платформы объяснили, что это не утечка данных, а сборка из множества источников, в том числе из соцсетей.