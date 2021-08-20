Модель OnlyFans оценила последствия запрета «сексуального контента»

Модель OnlyFans Арина Левченко прокомментировала будущий запрет площадки на публикацию контента «откровенно сексуального характера». В разговоре с «Лентой.ру» девушка оценила последствия подобного ограничения.

«Думаю, это, безусловно, внесет определенные изменения в контент на платформе. Так как у части людей, которые ведут свои аккаунты на OnlyFans, присутствует более откровенный контент, чем просто фотографии эротического характера, то, вероятнее всего, эти пользователи уйдут на другие платформы либо начнут разделять контент. Например, фотографии будут на OnlyFans, а более откровенные видео уже на других платформах», — предположила модель. Она добавила, что некоторые авторы вряд ли захотят поддерживать активность одновременно на нескольких платформах.

«Стоит допустить возможность того, что часть моделей уйдут работать на Patreon или подобные сайты, где есть такой же функционал, как на OnlyFans», — предрекла собеседница «Ленты.ру». Левченко подчеркнула, что запрет никак не повлияет на ее контент и жизнь, потому что она и до этого ограничивалась только фотографиями.

19 августа представители платформы OnlyFans заявили о новых запретах относительно контента «откровенно сексуального характера». Ограничения вступят в силу с октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что OnlyFans оказался рассадником детской порнографии. Создателей сервиса обвинили в том, что несовершеннолетние без труда могут публиковать и продавать на платформе свои обнаженные фотографии и видеозаписи.