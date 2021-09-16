Подозреваемого в убийстве российской школьницы обвинили в изнасилованиях

Подозреваемого в убийстве девочки в Орловской области обвинили в насилии над тремя детьми

Подозреваемый в убийстве российской школьницы в Орловской области обвиняется в сексуальном насилии еще над тремя детьми. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что выявлены эпизоды насилия в отношении трех несовершеннолетних. По данным эпизодам арестованный проходит в качестве обвиняемого.

61-летний житель Орловской области, подозреваемый в убийстве девочки, работал в школе рабочим без медицинского заключения, а также не предоставлял справку о наличии или отсутствии судимости. При этом в отношении одной из учениц этой школы было совершено преступление против половой неприкосновенности. Руководство учреждения долгое время не реагировало на этот факт.

Ранее 16 сентября сообщалось, что задержанный по подозрению в убийстве школьницы в Орловской области не был судим. Факты его причастности к преступлениям, связанным с насильственными действиями в отношении детей, оказались выявлены при расследовании дела об исчезновении девятилетней девочки.

В июне стало известно о пропаже девятилетней девочки в Орловской области. Позднее правоохранительные органы в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили останки школьницы в подвале многоквартирного дома. 15 сентября стало известно о задержании подозреваемого.