Подозреваемый в убийстве школьницы в Орловской области оказался без судимостей

Мужчина, подозреваемый в убийстве девочки в Орловской области, ранее не был судим

Задержанный по подозрению в убийстве школьницы в Орловской области ранее не был судим. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по региону Александр Коргин.

Факты причастности 61-летнего мужчины к преступлениям, связанным с насильственными действиями в отношении детей, оказались выявлены при расследовании дела об исчезновении девятилетней девочки в Орловской области.

Его задержали в августе и арестовали в сентябре по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних. По этим составам преступлений мужчине предъявлено обвинение. Сейчас он находится под стражей.

Ранее 15 сентября сообщалось, что мужчина был соседом семьи погибшей. Следователи проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.

В июне стало известно о пропаже девятилетней девочки в Орловской области. Позднее правоохранительные органы в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили останки школьницы в подвале многоквартирного дома. 15 сентября стало известно о задержании подозреваемого.