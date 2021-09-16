Соседи рассказали о подозреваемом в убийстве школьницы в Орловской области

Соседи подозреваемого в убийстве школьницы в Орловской области рассказали о его работе

Соседи подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Орловской области рассказали, что о нем хорошо отзывалось руководство школы, в которой он работал. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Да, он там поляны накрывал, подарки дарил, когда праздники, 8 Марта, цветы всегда», — сказали односельчане.

Они отметили, что мужчина по доброй воле устроился на работу с низкой зарплатой. Один из соседей предположил, что подозреваемый согласился на эту работу для того, чтобы быть ближе к несовершеннолетним.

В июне стало известно о пропаже девятилетней девочки в Орловской области. Позднее правоохранительные органы в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили останки школьницы в подвале многоквартирного дома. 15 сентября стало известно о задержании подозреваемого в убийстве девочки.