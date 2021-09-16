В российском городе пропали трое детей

Во Владимирской области пропали трое детей в возрасте от 8 до 13 лет

В Петушинском районе Владимирской области пропали трое детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, пропали мальчики в возрасте от 8 до 13 лет.

Сейчас поисками пропавших без вести несовершеннолетних занимаются полиция и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Ранее в Ленинградской области пропала 10-летняя школьница. Ее обнаружили в квартире мужчины. По данным правоохранителей, накануне пропажи ребенок переписывался с 33-летним россиянином. Злоумышленник приставал к девочке и угрожал ей, но не успел причинить вред — его задержали.

Также нашли живыми двоих школьниц, которые пропали после поездки на такси. По одной из версий, несовершеннолетние скрывались из-за ссоры одной из девочек с матерью.