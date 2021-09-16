МВД показало фото подозреваемого в убийстве школьницы в Орловской области

УМВД России по Орловской области опубликовало фото 61-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Орловской области. Снимок доступен на официальном сайте ведомства.

На снимке запечатлен мужчина в очках, кепке и медицинской маске. Он стоит возле подъезда многоквартирного дома в светлых брюках и синей рубашке, засунув пальцы левой руки в передний карман.

Ранее стало известно, что мужчина уже находился под стражей по другому преступлению. Его подозревали в совершении насильственных действий сексуального характера.

15 сентября следователи сообщили о задержании жителя Орловской области по подозрению в убийстве девятилетней Виктории Г. Тело ребенка было найдено в ходе оперативно-розыскных мероприятий в подвале многоквартирного дома. Останки находилось в схроне, вырытом в глубине. Личность погибшей установили по одежде, в которой она была перед исчезновением.

Как сообщал отец девочки, в день ее пропажи 18 июня взрослых дома не было. Он сам был на работе, а когда вернулся, то увидел, что обед не доеден. Родители решили, что дочь ушла гулять, но вечером она не вернулась, и тогда они подали в полицию заявление о ее пропаже.