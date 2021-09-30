В Подмосковье задержали подозреваемого в попытке изнасилования ребенка

Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами по городскому округу Домодедово задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Как установили полицейские, около одного из домов на улице Восточной мужчина заговорил с девочкой 2012 года рождения. Под предлогом оказания помощи он попытался совершить в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, однако ему помешали очевидцы.

Злоумышленником оказался неоднократно судимый ранее уроженец Ярославской области 1970 года рождения. В ближайшее время его передадут в территориальное подразделение следственного комитета.

В июле Сахалинский областной суд признал супругов Игоря и Кристину Дворниковых виновными в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней Виктории Тепляковой. По дороге девочка села в незнакомый автомобиль к Дворниковым, которые пообещали доставить ребенка в пункт назначения, однако завезли ее в лес, где после подстрекательства супруги мужчина изнасиловал девочку. После этого для сокрытия преступлений он убил ребенка и спрятал тело в лесном массиве.