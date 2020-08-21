Похоронивший изнасилованную школьницу в выгребной яме россиянин получил срок

В Краснодарском крае вынесен приговор 35-летнему жителю Новокубанского района, который избил, изнасиловал и заживо похоронил в выгребной яме 9-летнюю девочку. Россиянина приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 18 ноября 2019 года осужденный в состоянии сильного алкогольного опьянения находился на детской площадке в хуторе Родниковский, где встретил свою 9-летнюю соседку. Мужчина стал конфликтовать с школьницей, та испугалась и бросилась бежать, но злоумышленник догнал ее, сбил с ног и начал избивать. Эксперты установили, что девочка получила не менее шестидесяти ударов по телу и голове после чего потеряла сознание.

Позже обвиняемый перенес свою жертву подальше от чужих глаз и изнасиловал. После совершенного преступления он решил, что девочка мертва и принял решение избавиться от тела, для чего бросил его в выгребную яму уличного туалета и забросал ветками.

Тревогу забила бабушка пропавшего ребенка, ее мать в это время пребывала в состоянии опьянения. Благодаря грамотно спланированный действиям следователей и полиции ребенка удалось найти. Школьница была жива и ее немедленно доставили в лечебное заведение региона. Докторам удалось спасти ей жизнь.

СКР возбудил уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование малолетней») и статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Мать ребенка лишена родительских прав за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.