Дочь российского фермера посадили за сексуальное насилие и убийства мужчин

В Омской области за сексуальное насилие и убийства мужчин к 13 годам колонии общего режима приговорили 22-летнюю дочь российского фермера Елену Повеляйкину. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает «Комсомольская правда».

Гособвинение требовало для девушки, жестоко расправившейся с двумя мужчинами, 15 лет лишения свободы. Защита настаивала, что у следствия имеются только косвенные свидетельства причастности подсудимой к гибели мужчин. В последнем слове Повеляйкина выразила соболезнования семьям погибших, но не признала вину.

Как установил суд, 20 августа 2019 года в деревне Михайловка после совместного распития алкоголя девушка жестоко избила 37-летнего работника за то, что тот не желал уходить. После избиения она совершила насильственные действия сексуального характера с помощью черенка лопаты. От полученных травм работник скончался, тогда девушка вытащила его тело за ограду и выбросила на улицу.

В октябре того же года во время застолья в компании знакомых она поругалась с 31-летним мужчиной, работавшим на ее семью и нелестно отозвавшимся об отце семейства. Когда мужчина прилег на диван, девушка прыгнула на него и начала избивать. От полученных травм потерпевший скончался на следующий день.

На протяжении следствия и судебного процесса Повеляйкина не признавала вину. Она заявляла, что 37-летний мужчина погиб, поскольку попал под автомобиль.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru