Россиянин получил пожизненный срок за убийство восьмилетней девочки

Сахалинский областной суд признал супругов Игоря и Кристину Дворниковых виновными в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетнего ребенка, сообщает ТАСС.

Россиянин получил наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, его жена — 15 лет в колонии общего режима. Также мужчина отправится на принудительное лечение у врача-психиатра.

По данным прокуратуры, мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство трех лиц»), части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»), двух эпизодов преступления, предусмотренного части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование лица, не достигшего 14 летнего возраста»), части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»), части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 летнего возраста»). Его супругу признали виновной по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), а также в подстрекательстве в совершении остальных преступлений.

В июле 2020-го восьмилетняя Виктория Теплякова ушла из дома и по дороге села в незнакомый автомобиль, за рулем которого был подсудимый, в салоне также была его жена. Они пообещали доставить ребенка в пункт назначения, однако завезли ее в лес, где после подстрекательства супруги мужчина изнасиловал девочку. После этого для сокрытия преступлений он убил ребенка и спрятал тело в лесном массиве. Тело пропавшей девочки нашли в районе села Пятиречье Холмского района.

Также на суде удалось установить, что россиянин в 2001 году убил гражданина Китая и неизвестной женщины, а в 2018-м — изнасиловал еще одну несовершеннолетнюю.