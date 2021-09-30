Полуголый россиянин избил женщину в лифте и попал на видео

В Томске в лифте жилого дома полуголый мужчина избил россиянку кулаками и ногами. Видео инцидента публикует Telegram-канал

«Регион-70 Томск».

На попавших в сеть кадрах видно, как женщина заходит лифт и нажимает кнопку нужного этажа. В этот момент в кабину забегает мужчина с голым торсом и не дает дверям закрыться. Он пытается поговорить с россиянкой, после чего нападает на нее. Он бьет ее кулаками, ненадолго отходит, а после возвращается и ударяет ногой. Видеозапись заканчивается тем, что женщина выходит из лифта, где на полу осталась ее кровь.

По данным канала, видео с камер видеонаблюдений обнаружили соседи, которые хотели узнать, почему в лифте грязно. О том, написала ли избитая россиянка заявление в полицию, неизвестно.

Ранее в Перми мужчина избил чужого ребенка в лифте. В МВД сообщили, что мальчик получил ушиб лица, его родители написали заявление. По словам мужчины, он избил ребенка из-за того, что школьники ругались матом и вели себя некрасиво по отношению к жильцам.