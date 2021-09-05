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Российский пенсионер напал на продавщицу магазина из-за отказа разменять деньги

V1: Пенсионер из Камышина набросился на продавщицу и был задержан полицией
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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Пенсионер из города Камышина (Волгоградская область) набросился на продавщицу местного сетевого магазинам после того, как девушка отказалась разменять ему деньги. О происшествии сообщает издание V1.

По данным журналистов, россиянин вернулся в магазин через несколько часов после отказа сотрудницы. Мужчина напал на девушку: он выбил стул у нее из под ног, после чего снова покинул помещение. Полицейские нашли и задержали его в тот же день.

«Пенсионер поясняет, что разозлился из-за того, что она (продавщица — прим. "Ленты.ру") не разменяла деньги. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. После установления тяжести вреда здоровью», — отметили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Однако сотрудники правопорядка не пояснили, какие травмы получила сотрудница магазина.

В конце августа стало известно, что в подмосковном Реутове сотрудница пансионата для пожилых «Олимпия хаус» избила одного из постояльцев половой тряпкой. Инцидент попал на видео.

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