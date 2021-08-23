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Избиение пенсионера половой тряпкой в пансионате Подмосковья сняли на видео

В пансионате для пожилых Реутова пенсионера избили половой тряпкой
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В подмосковном Реутове сотрудница пансионата для пожилых избила одного из постояльцев половой тряпкой. Инцидент сняли на видео, кадры публикует РЕН ТВ.

На кадрах запечатлена обстановка в пансионате «Олимпия хаус»: полуголый пенсионер лежит в коридоре пансионата на кафельном полу, а одна из сотрудниц, по всей видимости уборщица, наносит ему удары половой тряпкой по лицу. Россиянка называет лежащего на полу пенсионера «тварью» и возмущается: «Я тебе что служанка?».

На видео также попала пожилая женщина, которая лежит на перепачканной фекалиями кровати.

Полиция начала проверку по факту жестокого обращения с пожилыми гражданами.

Ранее сообщалось, что пьяная медсестра отказалась ставить капельницу пациентке больницы в Новокузнецке, несмотря на ее плохое самочувствие. По ее утверждению, сотрудница проколола вены другим пациентам, когда делала уколы. Кроме того, медсестра не отвечала на вопрос, почему находится в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте.

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